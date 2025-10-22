ARA
  • Anasayfa
  • Turizm
  2026'da mutlaka görülmesi gereken 25 yeri seçtiler: Türkiye'den 1 destinasyon var

2026'da mutlaka görülmesi gereken 25 yeri seçtiler: Türkiye'den 1 destinasyon var

National Geographic, uluslararası editör ve kaşif ekibi tarafından seçilen: '25 mutlaka görülmesi gereken destinasyonun' yer aldığı 2026 'Dünyanın En İyileri' listesini yayınladı.


2026'da mutlaka görülmesi gereken 25 yeri seçtiler: Türkiye'den 1 destinasyon var

137 yıllık National Geographic, seçkisi için "Efsanevi Alpler’den, Akdeniz’e alternatif ama en az onun kadar büyüleyici az keşfedilmiş rotalara kadar. İşte National Geographic editörleri, fotoğrafçıları ve gezginleri tarafından özenle seçilmiş yılın mutlaka görülmesi gereken destinasyonları" diyor. 25 yerin yer aldığı 'en iyiler' listesine Türkiye'den bir destinasyon girdi. 

1 Dolomitler / İtalya

Dolomitler / İtalya

National Geographic "Şubat ve Mart aylarında düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için tüm gözler Milano ve kuzeydoğudaki Cortina d'Ampezzo kayak merkezinde olacak. Bu, şimdiye kadarki en geniş coğrafi alana yayılmış Kış Oyunları olacak; törenler ve yarışmalar, çoğunlukla dağlık olan kuzey İtalya'nın 8.500 mil karelik alanında gerçekleşecek. Oyunların çoğu, efsanevi Alp Dağları'na ışık tutacak şekilde Dolomitler'de düzenlenecek" diyor. 

2 Quebec / Kanada

Quebec / Kanada

Haberde "Quebec’in en yeni ve en etkileyici doğal milli parklarından biri, aynı zamanda bir yerli halk tarafından yönetilen ilk park olma özelliğini taşıyor. Nibiischii Parkı’nın kurulmasıyla birlikte Mistissini Cree Ulusu, Quebec’in kuzeyinde yer alan Eeyou Istchee–James Bay bölgesindeki 4.000 mil kareden (yaklaşık 10.000 km²) fazla huzurlu göl bölgesini koruma altına aldı.

3 Pekin / Çin

Pekin / Çin

Neden gitmeli sorusu için "Destansı tarih, kültürel hazineler ve heyecan verici geziler için" yanıtı verilmiş. 

4 Dominika

Dominika

Makaleye göre yaklaşık 200 ispermeçet balinası, yıl boyunca Dominika sularında yüzüyor ve Karayipler'deki bu ada ülkesi, muhtemelen 2026’nın başlarında dünyanın ilk ispermeçet balinası koruma alanını kurmanın eşiğinde.

5 Rabat / Fas

Rabat / Fas

National Geographic "Fas'ın Atlantik kıyısı başkenti, hem eski bir imparatorluk şehri hem de kozmopolit bir metropoldür" diyor.

6 Hull, Yorkshire, İngiltere

Hull, Yorkshire, İngiltere

Makalede 800 yıllık liman kenti için "Hull'un çok katmanlı denizcilik mirasını tanıtmak için 53 milyon dolarlık bir proje, 2026'da tamamlanarak, bu değeri yeterince bilinmeyen kuzey İngiltere liman kentini dönüştürüyor" deniliyor.

7 Kuzey Dakota Badlands / ABD

Kuzey Dakota Badlands / ABD

Yazıda "Kuzey Dakota Badlands bölgesine yönelik Theodore Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi ve Three Affiliated Tribes Ulusal Parkı ziyaretinizi planlayın" önerisi var. 

8 Manila / Filipinler

Manila / Filipinler

Yazıda "Ticaret geçmişi ve yerel malzemelere odaklanmasıyla Filipinler, her zaman heyecan verici bir yemek kültürüne sahip olmuştur.
2026 Michelin Rehberi, gezginlere şimdi gitmek için bir neden daha sunuyor. Başkent şehri de dahil olmak üzere Metro Manila, İspanyol, Çin ve Malay etkilerinin özellikle yenilikçi ve lezzetli biçimlerde bir araya geldiği yerdir" deniliyor.

9 Karadeniz Kıyısı / Türkiye

Karadeniz Kıyısı / Türkiye

National Geographic'in seçkisinde Karadeniz için "Dünyada hem aynı gün içinde dalgalar üzerinde sörf yapabileceğiniz hem de toz karın üzerinde kayak kayabileceğiniz ender yerlerden biri olan Türkiye’nin Karadeniz kıyısı, kalabalık Ege ve Akdeniz sahillerine karşı doğal güzellikleriyle ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan bir alternatiftir" yorumu yapılmış. 

Yazıda Samsun ve Bartın gibi şehirlerin mavi koyları, Trabzon’un mimari hazineleri, Rize’nin çay teraslarına atıf yapılmış.

Karadeniz mutfağının taze deniz ürünleriyle öne çıktığı, kuymak ve Akçaabat köftesinin bölgenin vazgeçilmezleri olduğu belirtilmiş.

Sümela Manastırı, Çambaşı, Ayder Yaylası, Kaçkar Dağları Millî Parkı gibi destinasyonlar anlatılıyor.

10 Hive / Özbekistan

Hive / Özbekistan

Yazıda "Açık hava müzesi niteliğindeki Hiva kenti, 2026 yılında Özbekistan’ın daha ünlü İpek Yolu kentleri olan Semerkant ve Buhara’nın gölgesinden çıkıyor. Sonbaharda başlaması beklenen yüksek hızlı tren seferleri, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten ulaşım süresini neredeyse yarı yarıya kısaltacak" denilmiş.

11 Akagera Milli Parkı, Ruanda, Doğu Afrika

Akagera Milli Parkı, Ruanda, Doğu Afrika

Akagera Milli Parkı'da aslanlar, zebralar, leoparlar, zürafalar, filler ve 500'den fazla kuş türü yaşar. Safari tutkunları için öneriliyor.

12 Vancouver, Kanada

Vancouver, Kanada

Yazıya göre FİFA Dünya Kupası'nı izlemek için en iyi yer. 

13 Yamagata / Japonya

Yamagata / Japonya

Asırlık gelenekler ve olağanüstü açık hava deneyimi için öneriliyor. Kayak pistleri, kaplıcaları, tapınakları ile dikkat çekiyor.

14 Route 66: Oklahoma / ABD

Route 66: Oklahoma / ABD

Seçkiye göre Route 66’nın 100. yılı yaklaşırken, Oklahoma klasik Amerikan nostaljisiyle adeta yeniden doğuyor. 

Son dört yılda Oklahoma Ulaştırma Bakanlığı, eyaletin ikonik yolunun 400 millik bölümüne 82 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Artık yolun her kıvrımında yeniden parlayan neon tabelalar, restore edilmiş motor oteller var.

15 Uluru-Kata Tjuta Avustralya Milli Parkı

Uluru-Kata Tjuta Avustralya Milli Parkı

Yazıya göre dünyanın en büyük monoliti olan Uluru, 500 milyon yıldan uzun bir süre önce oluşmuş ve on binlerce yıldır yerel Anangu halkı için kutsal sayılmıştır .

16 Rio de Janeiro, Brezilya

Rio de Janeiro, Brezilya

Habere göre Brezilya Ulusal Müzesi (Museu Nacional/UFRJ), 2018 yılında 207 yıllık binasını yok eden trajik yangının ardından, 2026’da ikinci bir geçici açılış ve 2028’de tam yeniden açılış için hazırlık yapıyor.

17 Oulu, Finlandiya

Oulu, Finlandiya

National Geographic "Hem ormanın hem de denizin kıyısında, Kuzey Kutup Dairesi'nin 60 mil güneyinde yer alan Oulu, Fin mirasının kalesidir" diyor. 

18 Güney Kore

Güney Kore

Güney Kore yeni yürüyüş rotaları nedeniyle öneriliyor.

İspanya'daki Camino de Santiago rotasından esinlenerek tasarlanan 847 kilometrelik Dongseo Yolu'nun büyük bölümünün 2026'da açılması planlanıyor.

19 Guimarães, Portekiz

Guimarães, Portekiz

Makalede "Portekiz'in ve ilk kralının doğum yeri olan Guimarães'in bir ayağı Orta Çağ geçmişinde, diğeri ise yeşil teknolojili bir gelecekte. Avrupa Komisyonu tarafından 2026 Avrupa Yeşil Başkenti seçilen şehir, 2030 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma yolunda bisiklet yollarını genişletiyor, yeşil alanlar ekliyor ve kirliliği azaltıyor" deniliyor. 

20 Bask Bölgesi, İspanya

Bask Bölgesi, İspanya

Önümüzdeki 12 Ağustos'ta gerçekleşecek tam güneş tutulmasının kalabalıkları İspanya'nın Bask Bölgesi'nin engebeli kıyı şeridine ve tarihi şehirlerine çekmesi bekleniyor. 

21 Maui, Hawaii, ABD

Maui, Hawaii, ABD

2023'te Maui'deki orman yangınları yüzden fazla can kaybına, 5,5 milyar dolarlık hasara, tarihi sahil kasabası Lāhainā'nın yerle bir olmasına neden oldu. Ada yeniden yapılanıyor. 

22 Pittsburgh, Pensilvanya, ABD

Pittsburgh, Pensilvanya, ABD

National Geographic "Gelecek yıl dört yılda bir düzenlenen Carnegie International, çağdaş sanat dünyasının en çok konuşulan sergilerinden biri olacak" diyor. 

23 Costa Chica, Meksika

Costa Chica, Meksika

Son yıllarda sokak sanatı, sıra dışı mutfağı ve Día de los Muertos (Ölüler Günü) kutlamalarıyla uluslararası bir destinasyon haline gelmiş.

24 Fiji

Fiji

National Geographic, 300'den fazla cennet adasıyla Güney Pasifik takımadası Fiji'nin "sürdürülebilir turizmde büyük adımlar attığını" söylüyor

25 Medellín, Kolombiya

Medellín, Kolombiya

1980'ler ve 1990'larda uyuşturucu kartelleri ile boğuşan kent o zamandan beri köklü bir dönüşüm geçirmiş. Bugün, Kolombiya'nın en canlı ve çeşitli sanat merkezlerinden biri. 

26 Banff, Kanada

Banff, Kanada

Banff ise 'Okur Tercihi Ödülü’nü kazanmış. Yazıya göre Kanada’nın ilk ulusal parkının içinde yer alan Banff sokakları, kış mevsiminde büyüleyici, karla örtülü bir diyara dönüşüyor. 
