Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul’da dün 3 şirket sermaye artırımına ilişkin kararlarını KAP'a bildirdi. Şirketlerden yapılan açıklamalar şöyle:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. (HEKTS) - BEDELLİ

Şirketten dün (1 Temmuz) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz geçtiğimiz yıllarda yaptığı önemli yatırımlarla, hem ana faaliyet konusu olan bitki koruma iş kolunda yakaladığı büyüme ivmesini sürdürülebilir kılmış, hem de stratejik çeşitlendirmeler yaparak tarım sektörünün çeşitli alanlarında portöyünü genişletmiş ve pazar hakimiyetini güçlendirecek adımlar atmıştır.Ayrıca, yakalanan büyüme ivmesinin, artan satış hasılatının bir sonucu olarak yıllar içerisinde artan net işletme sermayesi ihtiyacı sonucu borçluluk seviyesi artmıştır,

Yukarıda bahsedildiği gibi, yapılan yeni yatırımlar ve büyümeye bağlı net işletme sermayesi ihtiyacı kaynaklı oluşan borç tutarını ve bu borcun finansman maliyetini azaltmak için Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden; Şirketimiz'in 8.500.000.000,00 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000,00 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 5.900.000.000,00 Türk Lirası (%233,20158) nakden (bedelli) arttırılarak; 8.430.000.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve bu amaçla bedelli sermaye artırımı için gereken işlemlere başlanması hususunda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.



ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ADEL) BEDELSİZ

KAP'a yapılan açıklamaya göre şirketin "Şi23.625.000 TL olan ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 1.450.000.000 TL dahilinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1000 oranında olmak üzere 236.250.000 TL arttırılarak toplam 259.875.000 TL'ye çıkarılmasına" karar verildi.



EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO) BEDELSİZ

Nakit kar payı ve bedelsiz açıklayan şirketten "Sermaye artırımının karşılanacağı iç kaynaklar kalemlerinin arasında kaydırma yapılmasına" ilişkin bildirim geldi. KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi:

Yönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda daha önce alınmış olan 14.06.2024 tarih ve 7 sayılı kararı tadil etmek ve anılan kararın yerine geçmek üzere;

1. Şirketimizin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, yukarıda belirtilen 2023 yılı karından karşılanacak 190.000.000 TL'ye ilave olarak, 167.000.000 TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 54.000.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden ve 89.000.000 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle toplam 500.000.000 TL artırılarak 700.000.000 TL'ye yükseltilmesine

2. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılmasına,

3. Resmi mercilerden gereken izinlerin alınmasını müteakip Şirketimiz genel kurulunun toplantıya çağrılmasına ve işbu toplantıda kararlaştırılan hususların genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. İşbu karar ile artırılacak sermaye toplam tutarı değişmeksizin, artırılan sermayenin hisse senedi ihraç primlerinden karşılanacak kısmı 9.000.000 TL azaltılmış, geçmiş yıl karlarından karşılanacak kısmı ise 9.000.000 TL artırılmıştır.



