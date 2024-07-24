Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KRGYO) BEDELSİZ-BEDELLİ

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada'Bedelsiz Sermaye Artışı Yapılması ve Bedelli Sermaye Artışı Planlamasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı' duyuruldu. Açıklama şöyle:

Şirketimizde bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin,

a. Öncelikle tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 264.000.000 adet pay karşılığı 264.000.000 TL (%400) artırılmak sureti ile 330.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Gurubu paylar ihraç edilmesine ve artırılan sermayeyi temsil eden payların hissedarlarımıza bedelsiz olarak dağıtılmasına,

b. Yukarıda belirtilen bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanması akabinde 330.000.000 TL'ye ulaşacak olan sermayenin bu sefer tamamı nakden karşılanmak suretiyle nakden (bedelli) 660.000.000 TL (%200) arttırılarak 990.000.000 TL'ye çıkarılması planlanmaktadır.

2. Bu aşamada öncelikle yukarıda 1/a maddesinde belirtilen bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine başlanmasına, bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlara gereken başvuruların yapılmasına,

3. İşbu karar kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.



KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KOPOL) BEDELSİZ

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada yönetim kurulunun yüzde 500 bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Açıklamaya göre şirketin 216.160.000,00-TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle (i) 233.161.647,35 TL'si, "Sermaye Enflasyon Olumlu Farkları" hesabında, (ii) 636.321.850,23 TL'si "Hisse Senedi İhraç Primi" hesabında, (iii) 211.316.502,42 TL'si "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak üzere 1.080.800.000,00-TL bedelsiz artırılarak 1.296.960.000,00-TL (BirMilyarİkiYüzDoksanAltıMilyonDokuzYüzAltmışBin Türk Lirası)'ye yükseltilmesine karar verildi.



QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (QNBFL) BEDELLİ

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada 'Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı' (%100) duyuruldu. Açıklamaya göre şirketin finansal borcunun azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 1.000.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

