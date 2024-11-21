Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 2 şirket (20 Kasım)

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (BRKSN)

Şirket, dün yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını (Yüzde 200) KAP'a bildirdi. Açıklamaya göre, 20 Kasım tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 31.200.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında artırılarak 93.600.000.- TL ‘ye çıkarılmasına karar verildi. Açıklamada "Bahse konu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve sürece ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürünün yetkilendirilmesine, Karar verilmiştir" denildi.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (A1CAP, ACP)

Şirket, dün bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu KAP'a bildirdi. Açıklamada "05.11.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla Şirketimizin 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 135.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 540.000.000.-TL (%400 oranında) artırılarak 675.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup bu kapsamda ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine izin verilmesi amacıyla 20.11.2024 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" denildi.