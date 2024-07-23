SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (SRVGY) / %6150

Açıklama şöyle: Şirketimizin 1.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 52.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 1.000.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 3.198.000.000 adet pay karşılığı 3.198.000.000 TL artırılmak sureti ile 3.250.000.000 TL'ye çıkarılması, ve Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 no.lu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile 22.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiştir.



CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE) / %708

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.07.2024 tarihli toplantısında,

1. Şirketimizin 123.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi uyarınca 4.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla VUK kayıtları ve TMS/TFRS uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda; "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanmak üzere 876.250.000 TL arttırılarak toplam 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. ⁠Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %708,08 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 876.250.000 TL nominal değerli payların 185.871.212,12 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 690.378.787,88 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline pay olarak çıkarılmasına,

3. Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4. ⁠İhraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadiline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,

6. İşbu Kararın ve Sermaye Piyasası Kuruluna sermaye artırımına yönelik başvuru yapıldığında başvurunun da ayrıca Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir. Sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 19.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ADEL) / % 1000

Açıklama şöyle: Şirketimizin, Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 1.450.000.000 TL dahilinde 23.625.000 TL olan ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 236.250.000 TL arttırılarak toplam 259.875.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesi ile "Paylar" başlıklı 12'nci maddesinin tadiline uygunluk verilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.07.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.