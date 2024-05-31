Borsada dün 'bedelsiz' kararı açıklayan 3 şirket

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PINSU)

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) dün (30 Mayıs 2024) KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde kararla ilgili şu detaylar paylaşıldı:

Yönetim Kurulu tarafından alınan 30.05.2024 tarihli karar uyarınca;

1) Şirketimizin 94.762.708,45 TL (DoksandörtmilyonyediyüzaltmışikibinyediyüzsekizTürkLirasıkırkbeşkuruş) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 220.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 189.525.416,90 TL artırılarak 284.288.125,35-TL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılacak 189.525.416,90 -TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3) Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 189.525.416,90 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.



DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DYOBY)

DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün (30 Mayıs 2024) KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde kararla ilgili şu detaylar paylaşıldı:



Yönetim Kurulu tarafından alınan 30.05.2024 tarihli karar uyarınca;

1) Şirketimizin 300,000,000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 200.000.000 TL artırılarak 300.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılacak 200.000.000-TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3) Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 200.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. dün (30 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde bedelsiz sermaye artırımı kararını (yüzde 204,87804) duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.05.2024 tarihli toplantısında 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.640.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 3.360.000.000 TL artırılarak 5.000.000.000 TL' ye çıkarılması; bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı almıştır. İzin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na en kısa sürede başvuru yapılacaktır. Diğer olası güncellemeler ayrıca duyurulacaktır.