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Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün (2 Eylül) 2 şirketten bedelsiz sermaye artırımı kararına ilişkin açıklamalar geldi.

03 Eylül 2024 | 02:26
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)

Borsada dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bedelsiz sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket şöyle:

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD) - %1900
Açıklamada şirketin 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında beheri 1 TL nominal değerde 798.000.000 adet pay karşılığı 798.000.000 TL artırılmak sureti ile 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. (EDATA) - % 197,90370
Açıklamada şirketin 135.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 266.911.812 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 258.188 TL Özel Fonlar (Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası)'dan karşılanmak üzere 135.000.000. TL'dan 402.170.000 TL'ye artırılmasına karar verildiği; şirketin 02.09.2024 (dün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na E-Başvuruda bulunduğu belirtildi.

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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
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