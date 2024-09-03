Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)

Borsada dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bedelsiz sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket şöyle:

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD) - %1900

Açıklamada şirketin 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında beheri 1 TL nominal değerde 798.000.000 adet pay karşılığı 798.000.000 TL artırılmak sureti ile 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. (EDATA) - % 197,90370

Açıklamada şirketin 135.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 266.911.812 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 258.188 TL Özel Fonlar (Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası)'dan karşılanmak üzere 135.000.000. TL'dan 402.170.000 TL'ye artırılmasına karar verildiği; şirketin 02.09.2024 (dün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na E-Başvuruda bulunduğu belirtildi.