Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da dün (22 Temmuz) KAP'a bilanço tarihi açıklayan 3 şirket şöyle:

1 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TTRAK Açıklama şöyle: Şirketimizin 01.01.2024 – 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 31 Temmuz 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanma tarihine kadar "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

2 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FROTO Açıklama şöyle: Şirketimizin 01.01.2024 – 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6 Ağustos 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.