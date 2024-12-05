Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

Açıklama şöyle: 23 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 04.12.2024 tarihinde 13.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 11.507.383 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,8952)

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 04.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 80,70-81,35 TL (ağırlıklı ortalama 81,10) fiyatından toplam 172.413 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 8.888.978 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %2,4024'dür.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 04.12.2024 tarihinde 7,64 – 7,65 TL fiyat aralığından (ortalama 7,645 TL) 20.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 12.854.383 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 22.001.414 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,20)

CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY)

Açıklama şöyle: 04.12.2024 tarihinde 10,53 - 10,58 TL fiyat aralığından toplam 603.288 TL Nominal Tutarlı pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 04.12.2024 tarihi itibarıyla 9.603.288 Nominal Tutarlı paya ulaşmıştır.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 04.12.2024 tarihinde 2,2400 TL fiyat seviyesinden 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 26.950.705 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,25)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 04.12.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,38 TL - 17,45 TL fiyat aralığından 20.176 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04.12.2024 tarihi itibariyle %2,65'e ulaşmıştır.

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 04.12.2024 tarihinde 31,28 - 31,50 TL fiyat aralığından toplam 323.428 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 16.712.690 adete ulaşmıştır.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 04.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,10 TL fiyattan 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.404.590 TL'ye (3.404.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,31'dir.



PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 24.10.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 04.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 17,12 TL fiyattan 50.000 TL nominal değerli PCILT payları Şirketimizce geri alınmıştır.



TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUKAS)

04.12.2024 tarihinde 6,87 - 6,88 TL fiyat aralığından toplam 754.382 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TUKAS payları 18.754.382 adete ulaşmıştır.

