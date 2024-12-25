Borsada dün geri alım yapan 11 şirket (24 Aralık)

1- ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 24.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 90,04 TL - 91,05 TL (ağırlıklı ortalama 90,61 TL) fiyat aralığından toplam 165.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 8.547.343 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,965'dir.



2- TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 24.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 70,45-70,85 TL (ağırlıklı ortalama 70,65) fiyatından toplam 39.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 10.183.805 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %2,7524'dür.



3- MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERKO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 24.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,25-13,33 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 13,30 TL) 35.000 TL nominal değerli MERKO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 350.000 TL'ye (350.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,346'dır.



4- FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 24.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,81 TL fiyattan 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.664.590 TL'ye (3.664.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,49'dur.

5- SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (SURGY)

Açıklama şöyle: Şirket'imizin 27.11.2024 tarihli kararı ve 18.12.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen Pay Geri Alım Programı (Program) çerçevesinde 24.12.2024 tarihinde (Bugün) Borsa İstanbul Yıldız pazarda işlem gören paylarımızdan 42,02 - 42,44 TL fiyat aralığından (ortalama 42,23 TL) 50.000 adet pay geri alımı yapılmış ve tabloya eklenmiştir. Program çerçevesinde Şirketimizin sahip olduğu pay adedi 50.000 adede, şirketimizin sermayesine oranı ise %0,02985'e ulaşmıştır.

6- CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY)

Açıklama şöyle: 24.12.2024 tarihinde 12,12 TL fiyat aralığından toplam 51.785 TL Nominal Tutarlı pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 24.12.2024 tarihi itibarıyla 17.000.000 Nominal Tutarlı paya ulaşmıştır.

7- KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 24.12.2024 tarihinde 2,2700 - 2,2800 TL fiyat aralığından (ortalama 2,2745 TL) 90.722 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 28.006.741 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,30)

8- ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 24.12.2024 tarihinde 31,40 - 31,54 TL fiyat aralığından toplam 240.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 17.800.000 adete ulaşmıştır



9- LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 24.12.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,06 TL - 16,25 TL fiyat aralığından 31.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.12.2024 tarihi itibariyle %2,83'e ulaşmıştır.

10- GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 24.12.2024 tarihinde 7,49 - 7,50 TL fiyat aralığından (ortalama 7,495 TL) 40.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 13.552.229 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 22.699.260 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,27)

11- PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 24.10.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 24.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 16,87 TL fiyattan 50.000 TL nominal değerli PCILT payları Şirketimizce geri alınmıştır.