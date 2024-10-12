Borsada cuma günü geri alım yapan 13 şirket (11 Ekim)

1- TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUKAS)

Açıklama şöyle: 08.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 11.10.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 11.10.2024 tarihinde 6,58 - 6,60 TL fiyat aralığından toplam 1.500.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TUKAS payları 2.500.000 adete ulaşmıştır.

2- CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY)

Açıklama şöyle: 08.10.2024 ve 09.10.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 11.10.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 11.10.2024 tarihinde 10,39 - 10,44 TL fiyat aralığından toplam 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 1.000.000 adete ulaşmıştır.

3- RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (RALYH)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21.07.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 11.10.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 11.10.2024 tarihinde 209,60 fiyatından 5000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin daha önce sahip olduğu 662.444,75 RALYH payları 667.444,75 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 1,06)

4- KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 11.10.2024 tarihinde 2,1300 - 2,1900 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1600 TL) 350.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 24.827.543 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,15)

5- GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 31.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 11.10.2024 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 11.10.2024 tarihinde 6,55 – 6,60 TL fiyat aralığından (ortalama 6,583 TL) 150.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 10.820.850 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 19.967.881 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,00)

6- ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 11.10.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 11.10.2024 tarihinde 29,90 - 30,08 TL fiyat aralığından toplam 1.750.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 12.775.000 adete ulaşmıştır.

7- INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 28.12.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 11.10.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 11.10.2024 tarihinde 302,50 TL - 303,00 TL fiyat aralığından 1.900 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 869.611 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,4638)

8- LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 11.10.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,24-16,50 TL fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 11.10.2024 tarihi itibariyle %1,88'e ulaşmıştır.

9- TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 11.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 61,10-63,20 TL (ağırlıklı ortalama 61,91) fiyatından toplam 810.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 2.526.690 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,6829'dur.

10- PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (PAPIL)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım işlemlerine istinaden 11.10.2024 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımları tabloda belirtilmiştir. 11.10.2024 tarihinde 71,05 TL – 71,50 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 71,321 TL) toplam 19.000 adet pay geri alımı tamamlanmıştır. Bu işlemlerle birlikte Şirket'in sahip olduğu PAPIL payları 19.000 adede ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,06'dır.

11- ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)

Şirketimizin 14 Haziran 2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 7 Ekim 2024 tarihinde Pay Geri Alımının başlatılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararına ilişkin olarak; 11 Ekim 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 42,50 TL – 43,08 TL fiyat aralığından (42,80 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 23.000 TL nominal değerli ATAKP payları Şirketimizce geri alınmıştır.

12- OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 25.09.2024 tarihininde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen şekliyle uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 11.10.2024 tarihinde (bugün) 38,88-39,00 TL fiyat aralığından 37.000 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 9.382.870 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,9571 dir.

13- FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Ortaklığımız Yönetim Kurulu 25.07.2024 tarihinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 11.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,95 TL fiyattan 50.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 1.900.000 TL'ye (1.900.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,01292'dir.

