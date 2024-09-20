Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LKMNH

Açıklama şöyle: 19.09.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 16,36 TL fiyattan 116.036 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 19.09.2024 tarihi itibariyle %1,49'a ulaşmıştır.



KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle:15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden,19.09.2024 tarihinde 2,3100 - 2,3300 TL fiyat aralığından (ortalama 2,3208 TL) 325.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 19.291.022 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,89)