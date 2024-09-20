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Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün (19 Eylül) 2 şirket pay geri alım işlemlerine ilişkin KAP'a açıklama yaptı. İşte o şirketler

20 Eylül 2024 | 07:44
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LKMNH

Açıklama şöyle: 19.09.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 16,36 TL fiyattan 116.036 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 19.09.2024 tarihi itibariyle %1,49'a ulaşmıştır.


KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle:15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden,19.09.2024 tarihinde 2,3100 - 2,3300 TL fiyat aralığından (ortalama 2,3208 TL) 325.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 19.291.022 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,89)

 

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SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) Fitch notu açıklaması
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