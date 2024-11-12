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Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)

Borsa İstanbul'da dün 3 şirket 11 Kasım tarihli geri alım işlemlerine ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. İşte o şirketler:

12 Kasım 2024 | 01:05
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

Açıklama şöyle: 23 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 11.11.2024 tarihinde 19.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 10.771.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,7739)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 11.11.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,69 TL - 16,88 TL fiyat aralığından 30.353 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 11.11.2024 tarihi itibariyle %2,37'ye ulaşmıştır.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Ortaklığımız Yönetim Kurulu 25.07.2024 tarihinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 11.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,60 TL fiyattan 25.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.076.590. TL'ye (3.076.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,09'dur.
 

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