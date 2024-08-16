Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 15.08.2024 tarihinde 2,7800 TL fiyat seviyesinden 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 10.728.332 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,50)

ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 15.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 101,80 TL - 100,10 TL (ağırlıklı ortalama 100,82 TL) fiyat aralığından toplam 99.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.248.143 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,666'dır.



ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO

Açıklama şöyle: 12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 15.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 15.08.2024 tarihinde 32,68 - 32,76 TL fiyat aralığından toplam 240.473 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 8.540.473 adete ulaşmıştır.