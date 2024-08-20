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Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (19 Ağustos)

Borsa İstanbul'da dün 4 şirket pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. İşte o şirketler

20 Ağustos 2024 | 08:20
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (19 Ağustos)

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. IZENR (IZMDC PAYI)

Açıklama şöyle: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 19.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,52 TL–5,60 TL (ortalama 5,591 TL) fiyat aralığından toplam 991.619,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmış olup bu payların IZMDC sermayesine oranı %0,066'dır. 19.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 41.586.272,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 2,772 olmuştur.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 19.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 48,73 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 54.000 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.383.931 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,0522'dir.

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 19.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 19.08.2024 tarihinde 32,20 - 32,72 TL fiyat aralığından toplam 159.527 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 8.850.000 adete ulaşmıştır.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 19.08.2024 tarihinde 2,8600 - 2,8900 TL fiyat aralığından (ortalama 2,8769 TL) 610.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 11.338.332 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,52)

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Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
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Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
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BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
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