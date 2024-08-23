Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (22 Ağustos)

ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 22.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 98,80 TL - 98,20 TL (ağırlıklı ortalama 98,50 TL) fiyat aralığından toplam 100.100 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.348.243 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,689'dur.



ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 22.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 22.08.2024 t arihinde 31,88 - 32,26 TL fiyat aralığından toplam 310.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 10.150.000 adete ulaşmıştır.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 22.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,62 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 22.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 3.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,06250'ye ulaşmıştır.

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VERTU)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 22.08.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 22.08.2024 tarihinde 41,70 TL - 42,00 TL fiyat aralığından (ortalama 41,8557 TL) 15.065 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 275.545 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,530)

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 22.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 48,81 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 6.160 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.415.091 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,0651dir.