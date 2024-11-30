Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (29 Kasım)

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 29.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 60,2501 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 36.614 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır.Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.943.008 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,2833'dür.

CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY)

Açıklama şöyle: 29.11.2024 tarihinde 10,22 - 10,26 TL fiyat aralığından toplam 308.395 TL Nominal Tutarlı pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 29.11.2024 tarihi itibarıyla 8.970.222 Nominal Tutarlı paya ulaşmıştır.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 29.11.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,90 TL - 16,98 TL fiyat aralığından 21.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29.11.2024 tarihi itibariyle %2,62'ye ulaşmıştır.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 31.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 29.11.2024 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.29.11.2024 tarihinde 7,38 – 7,40 TL fiyat aralığından (ortalama 7,39 TL) 14.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 12.741.709 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 21.888.740 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,19)

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 29.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,22 TL fiyattan 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.344.590 TL'ye (3.344.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,27'dır.

