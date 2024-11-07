Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Kasım)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 06.11.2024 tarihinde 2,2000 - 2,2100 TL fiyat aralığından (ortalama 2,2050 TL) 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 25.739.816 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,19)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 06.11.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,35 TL - 15,64 TL fiyat aralığından 31.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 06.11.2024 tarihi itibariyle %2,33'e ulaşmıştır.

CEM ZEYTİN A.Ş.(CEMZY)

Açıklama şöyle: 08.10.2024 ve 09.10.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 06.11.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 06.11.2024 tarihinde 9,84 - 10,00 TL fiyat aralığından toplam 598.058 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 4.900.000 adete ulaşmıştır.



TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 06.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 72,00-73,55 TL (ağırlıklı ortalama 72,71) fiyatından toplam 93.081 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5.580.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %1,5081'dir.

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 24.10.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 06.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 19,60 TL fiyattan 20.661 TL nominal değerli PCILT payları Şirketimizce geri alınmıştır.

