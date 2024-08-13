Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (12 Ağustos)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 12.08.2024 tarihinde 2,7900 - 2,8000 TL fiyat aralığından (ortalama 2,7950 TL) 200.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 10.528.332 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,49)



VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VERTU)

Açıklama şöyle:Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 12.08.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 12.08.2024 tarihinde 41,48 TL - 41,52 TL fiyat aralığından (ortalama 41,5196 TL) 11.880 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 210.480 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,405)



ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 12.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 104,20 TL - 103,50 TL (ağırlıklı ortalama 103,94 TL) fiyat aralığından toplam 96.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.100.143 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,632'dir



TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketimiz hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 12.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 50,75 TL fiyatından toplam 12.500 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 1.016.150 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,2746'dIr.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (IZENR)

Açıklama şöyle: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 12.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,51 TL–5,56 TL (ortalama 5,556 TL) fiyat aralığından toplam 1.320.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmış olup bu payların IZMDC sermayesine oranı %0,088'dir. 12.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 40.594.653,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 2,706 olmuştur.



DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. (DMRGD)

21.12.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde;12.08.2024 tarihinde 14,71 – 15,00 TL fiyat aralığından (Ortalama 14,83 TL) 474.114 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. 12.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 7.981.263 adet ve toplam maliyeti 107.786.056,66-TL olarak gerçekleşmiştir.