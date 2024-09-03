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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün (2 Eylül) 6 şirket pay geri alım işlemlerine ilişkin KAP'a açıklama yaptı. İşte o şirketler

03 Eylül 2024 | 03:02
Son Güncellenme: 03 Eylül 2024 | 03:04
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Eylül)

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. (OYLUM)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz 29.08.2024 tarihindeki toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde, OYLUM paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olunması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimiz tarafından pay geri alımı yapılmasına karar vermiştir ve işbu karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.
Geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 02.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,19 - 8,24 TL fiyat aralığından toplam 75.000 TL nominal değerli OYLUM payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 125.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,1471 olmuştur.

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. (RUBNS)

Açıklama şöyle: 06.06.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 02.09.2024 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 28,60 fiyatından toplam 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 112.000 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.09.2024 tarihi itibariyle % 0,15031'e ulaşmıştır.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 02.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,58 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 02.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 8.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,16667'ye ulaşmıştır.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 02.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 49,9540 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 11.500 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.494.992 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,0981'dir.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 02.09.2024 tarihinde 2,7200 TL fiyat seviyesinden 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 14.565.441 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,67)

KUYAŞ YATIRIM A.Ş. (KUYAS)

Açıklama şöyle: 07.02.2023 ve 23.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararlarıyla devam etmekte olan geri alım işlemlerimize ait yeni alımlar tabloya eklenmiştir. 02.09.2024 tarihinde 62,12 TL ortalama fiyattan 270.000 adet pay geri alınmış ve şirketimizin sahip olduğu KUYAŞ payları 7.745.763 adete ulaşmıştır ( şirket sermayesine oranı %7,746 )

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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
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