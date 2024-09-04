Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (3 Eylül)

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. (METUR)

16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 29.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 03.09.2024 tarihinde 15,98-16,10 TL fiyat aralığından toplam 41.222 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 674.000 adete ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 674.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,624'dir.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 03.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 50,3198 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 12.513 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.507.505 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,1033'dir.

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarihli kararı ile pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 03.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 23,70 - 23,72 TL ( ağırlıklı ortalama 23,71- TL ) fiyat aralığından toplam 96.438 TL nominal değerli SARKY payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, 03.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.781.869 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,297'ye ulaşmıştır.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 03.09.2024 tarihinde 2,6600 - 2,7000 TL fiyat aralığından (ortalama 2,6800 TL) 250.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 14.815.441 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,69)

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. (RUBNS)

Açıklama şöyle: 06.06.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 03.09.2024 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,86 - 30,96 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 29,35 TL) toplam 352.022 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 464.022 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 03.09.2024 tarihi itibariyle % 0,62282'e ulaşmıştır.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 03.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,59 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 03.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 9.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,18750'ye ulaşmıştır.