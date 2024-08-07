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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (6 Ağustos)

Borsa İstanbul'da dün 6 şirket pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. İşte o şirketler

07 Ağustos 2024 | 01:04
Son Güncellenme: 07 Ağustos 2024 | 01:04
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (6 Ağustos)

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketimiz hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.
Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 06.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 49,80 TL – 49,78 TL (ağırlıklı ortalama 49,79 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 1.003.650 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,2713'dür.

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 06.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 06.08.2024 tarihinde 34,24 - 34,66 TL fiyat aralığından toplam 400.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 7.910.000 adete ulaşmıştır.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 06.08.2024 tarihinde 2,8300 - 2,8700 TL fiyat aralığından (ortalama 2,8629 TL) 700.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 10.278.332 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,48)

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VERTU)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 06.08.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 06.08.2024 tarihinde 41,60 TL - 42,00 TL fiyat aralığından (ortalama 41,8273 TL) 88.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 188.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,362)

VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 11.05.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar ile başlatılan 14.02.2023 ve 09.05.2023 ve 27.12.2023 tarihli kararlar ile revize edilen geri alım programı kapsamında; 06.08.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 06.08.2024 tarihinde 292,00 TL - 292,50 TL fiyat aralığından 13.602 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.165.850 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,5226)

INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 28.12.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 06.08.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 06.08.2024 tarihinde 335,00 TL fiyattan 5.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 822.304 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,4386)

 

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
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