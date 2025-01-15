Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (14 Ocak)

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 14.01.2025 tarihinde 7,90 - 7,93 TL fiyat aralığından (ortalama 7,919 TL ) 91.905 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 14.448.638 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 23.595.669 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,36)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 14.01.2025 tarihinde 2,2500 - 2,2600 TL fiyat aralığından (ortalama 2,2550 TL) 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 29.246.737 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,35)



YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 14.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 64,49 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 31.104 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 8.260.127 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,4144'dür.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 14.01.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 20,50 TL - 20,58 TL fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 14.01.2025 tarihi itibariyle %2,96'ya ulaşmıştır.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 14.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 64,15-64,20 TL (ağırlıklı ortalama 64,18 TL) fiyatından toplam 50.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 11.310.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %3,0568'dir.

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Açıklama şöyle: 20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda onaylanan pay geri alım programı istinaden 500.564 ALKLC hissesi 27.96 fiyatla alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ALKLC payları 575.564 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,51390)



FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 14.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,00 TL fiyattan 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.960.000 TL'ye (3.960.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,69' dur.