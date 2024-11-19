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Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (18 Kasım)

Borsa İstanbul'da 18 Kasım tarihli pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yapan 7 şirket şöyle:

19 Kasım 2024 | 05:22
Son Güncellenme: 19 Kasım 2024 | 05:31
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (18 Kasım)

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 18.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,69 TL fiyattan 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.164.590 TL'ye (3.164.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,15'tir.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 18.11.2024 tarihinde 2,1900 TL fiyat seviyesinden 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 25.900.705 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,20)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 18.11.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,61 TL - 17,22 TL fiyat aralığından 41.897 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18.11.2024 tarihi itibariyle %2,46'ya ulaşmıştır.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 18.11.2024 tarihinde 7,18 – 7,19 TL fiyat aralığından (ortalama 7,18 TL) 6.946 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 12.548.079 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 21.695.110 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,17)

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 18.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 81,00-82,20 TL (ağırlıklı ortalama 81,57) fiyatından toplam 200.035 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 6.995.900 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %1,8908'dir.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

Açıklama şöyle: 23 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 18.11.2024 tarihinde 111.352 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 11.121.352 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,8316)

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 24.10.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 18.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 20,50 TL fiyattan 50.000 TL nominal değerli PCILT payları Şirketimizce geri alınmıştır.

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Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
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