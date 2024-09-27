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Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (26 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün (26 Eylül) 7 şirket pay geri alım işlemlerine ilişkin KAP'a açıklama yaptı. İşte o şirketler:

27 Eylül 2024 | 08:17
Son Güncellenme: 27 Eylül 2024 | 08:19
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (26 Eylül)

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 26.09.2024 tarihinde 6,44 – 6,48 TL fiyat aralığından (ortalama 6,461 TL) 90.098 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 9.621.918 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 18.768.949 adettir. (Şirket sermayesine oranı %1,88)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 26.09.2024 tarihinde 2,2300 - 2,2500 TL fiyat aralığından (ortalama 2,2400 TL) 225.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 20.566.022 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,95)

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Açıklama şöyle: Şirketimizce 26.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 4,83-4,84 TL (ağırlıklı ortalama 4,836) fiyatından toplam 445.138 TL nominal değerli MHRGY payları geri alınmıştır. Bu işlemler sonucu, 26.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 75.313.419 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,88 olarak gerçekleşmiştir.

VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)

Açıklama şöyle: 26.09.2024 tarihinde 303,25 TL fiyattan 11 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.197.586 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,568)

INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)

26.09.2024 tarihinde 320,25 TL - 321,00 TL fiyat aralığından 8.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 852.814 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,4548)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

26.09.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 17,30 TL fiyattan 40.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.09.2024 tarihi itibariyle %1,59'a ulaşmıştır.

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 17.09.2024 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Kurul onayına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 26.09.2024 tarihinde (bugün) 32,84-33,00 TL fiyat aralığından 115.000 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 2.790.000 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,5819 dur
 

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HSBC'den Türkiye analizi: Borsadaki düşüş alım fırsatı mı?
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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)
Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması
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