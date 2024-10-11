Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (10 Ekim)

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (IZENR) - IZDMC PAYI

Açıklama şöyle: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 10.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,25 TL–5,30 TL (ortalama 5,295 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır. 10.10.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 62.814.019,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 4,188 olmuştur.

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUKAS)

Açıklama şöyle: 08.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 10.10.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 10.10.2024 tarihinde 6,49 - 6,50 TL fiyat aralığından toplam 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TUKAS payları 1.000.000 adete ulaşmıştır.

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 10.10.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 10.10.2024 tarihinde 30,00 - 30,16 TL fiyat aralığından toplam 445.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 11.025.000 adete ulaşmıştır.

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 14.06.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 07.10.2024 tarihinde Pay Geri Alımının başlatılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararına ilişkin olarak; 10.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 141,40 TL – 142,00 TL fiyat aralığından (141,70 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 7.000 TL nominal değerli TABGD payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı % 0,0122'ye ulaşmıştır.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 10.10.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,52-16,81 TL fiyat aralığından 40.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.10.2024 tarihi itibariyle %1,85'e ulaşmıştır.

VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 11.05.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar ile başlatılan 14.02.2023 ve 09.05.2023 ve 27.12.2023 tarihli kararlar ile revize edilen geri alım programı kapsamında; 10.10.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 10.10.2024 tarihinde 296,00 TL - 297,00 TL fiyat aralığından 6.129 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.288.491 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,6978)

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 14 Haziran 2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 7 Ekim 2024 tarihinde Pay Geri Alımının başlatılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararına ilişkin olarak; 10 Ekim 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 43,48 TL – 43,62 TL fiyat aralığından (43,56 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 10.000 TL nominal değerli ATAKP payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,007'ye ulaşmıştır.

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 25.09.2024 tarihininde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen şekliyle uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 10.10.2024 tarihinde (bugün) 38,84-39,20 TL fiyat aralığından 55.197 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 9.345.870 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,9494 dür.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketimiz hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 10.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 54,15-57,00 TL (ağırlıklı ortalama 55,20) fiyatından toplam 638.040 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 1.716.690 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,4640'dır.

