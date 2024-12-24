Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (23 Aralık)

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 24.10.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 23.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 16,525 TL fiyattan 100.000 TL nominal değerli PCILT payları Şirketimizce geri alınmıştır.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 23.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 71,00-73,00 TL (ağırlıklı ortalama 71,82) fiyatından toplam 220.996 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 10.144.805 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %2,7418'dir.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERKO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 23.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,60-13,95 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 13,82 TL) 45.000 TL nominal değerli MERKO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 315.000 TL'ye (315.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,311'dir.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 23.12.2024 tarihinde 2,3300 - 2,3600 TL fiyat aralığından (ortalama 2,3450 TL) 200.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 27.916.019 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,29)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 23.12.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,48 TL - 16,61 TL fiyat aralığından 17.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.12.2024 tarihi itibariyle %2,82'ye ulaşmıştır.

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 23.12.2024 tarihinde 31,12 - 31,60 TL fiyat aralığından toplam 49.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 17.560.000 adete ulaşmıştır.



DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (DAPGM)

Açıklama şöyle: 23.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 6,47 TL – 6,50 TL fiyat aralığından (6,499 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 1.000.000 Adet olmak üzere 6.499.300,53 TL tutarında DAPGM payları Şirketimizce geri alınmıştır.



FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 23.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,15 TL fiyattan 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır.Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.644.590 TL'ye (3.644.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,48'dir.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 23.12.2024 tarihinde 7,51 - 7,60 TL fiyat aralığından (ortalama 7,563 TL) 75.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 13.512.229 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 22.659.260 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,27)