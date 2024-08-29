Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (28 Ağustos)

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 28.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 4.38 TL - 4,39 TL (ağırlıklı ortalama 4,385 TL) fiyatından toplam 500.000 TL nominal değerli MHRGY payları geri alınmıştır. Bu işlemler sonucu, 28.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 57.253.372 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,40 olarak gerçekleşmiştir.



YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 28.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 49,2440 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 50.000 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.465.091 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,0857'dir.



RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. (RUBNS)

Açıklama şöyle: 06.06.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 28.08.2024 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 30,10 fiyatından toplam 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 102.000 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28.08.2024 tarihi itibariyle % 0,13689'e ulaşmıştır.



İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (IZENR) - IZDMC PAYI

Açıklama şöyle: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 28.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,48 TL–5,50 TL (ortalama 5,500 TL) fiyat aralığından toplam 333.894,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır. 28.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 44.598.009,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 2,973 olmuştur.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 28.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,59 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 28.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 7.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,14583'ye ulaşmıştır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (SASA)

Açıklama şöyle: 28 Ağustos 2024 tarihinde 4,61 TL – 4,67 TL fiyat aralığından (ortalama 4,64 TL) 8.000.000 lot SASA pay senedi geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 18.000.000 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,0416)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 28.08.2024 tarihinde 2,7100 - 2,7300 TL fiyat aralığından (ortalama 2,7212 TL) 133.605 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 14.165.441 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,66)

KUYAŞ YATIRIM A.Ş. (KUYAS)

Açıklama şöyle: 07.02.2023 ve 23.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararlarıyla devam etmekte olan geri alım işlemlerimize ait yeni alımlar tabloya eklenmiştir. 28.08.2024 tarihinde 54,50 TL ortalama fiyattan 185.818 adet pay geri alınmış ve şirketimizin sahip olduğu KUYAŞ payları 7.303.945 adete ulaşmıştır ( şirket sermayesine oranı %7,304)

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. (METUR)

Açıklama şöyle: 16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 28.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 28.08.2024 tarihinde 14,24-14,41 TL fiyat aralığından toplam 60.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 560,000 adete ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 560,000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,5185'dir.

