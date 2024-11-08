Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)

1- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

Açıklama şöyle: 23 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 7.11.2024 tarihinde 29.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 10.746.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,7698)

2- TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 14.06.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 07.10.2024 tarihinde Pay Geri Alımının başlatılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararına ilişkin olarak; 07.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 129,30 TL – 130,30 TL fiyat aralığından (129,68 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 1.600 TL nominal değerli TABGD payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0738'e ulaşmıştır.

3- GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 07.11.2024 tarihinde 7,14 – 7,16 TL fiyat aralığından (ortalama 7,15 TL) 30.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 12.041.055 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 21.188.086 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,12)

4- DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. (DMRGD)

Açıklama şöyle: 21.12.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 07.11.2024 tarihinde ortalama 10,59-TL fiyattan 105.643 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. 07.11.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 8.375.828 adet ve toplam maliyeti 112.538.088-TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %4,52'dir.

5- LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 07.11.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,40 TL - 15,88 TL fiyat aralığından 32.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 07.11.2024 tarihi itibariyle %2,34'e ulaşmıştır.

6- ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 07.11.2024 tarihinde 30,96 - 31,20 TL fiyat aralığından toplam 150.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 15.100.000 adete ulaşmıştır

7- CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY)

Açıklama şöyle: 07.11.2024 tarihinde 9,84 - 9,88 TL fiyat aralığından toplam 600.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 5.500.000 adete ulaşmıştır.

8- FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 07.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,13-8,20 TL fiyat aralığından (ortalama 8,144) 125.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.001.590. TL'ye (3.001.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,04'tür.

9-TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUKAS)

Açıklama şöyle: 07.11.2024 tarihinde 6,52 - 6,55 TL fiyat aralığından toplam 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TUKAS payları 7.700.000 adete ulaşmıştır.

