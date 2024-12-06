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Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla dünkü (5 Aralık) pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yapan 4 şirket şöyle:

06 Aralık 2024 | 01:12
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 05.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,15 TL fiyattan 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.424.590 TL'ye (3.424.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,33'dür.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 05.12.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,60 TL - 17,63 TL fiyat aralığından 21.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.12.2024 tarihi itibariyle %2,66'ya ulaşmıştır.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

Açıklama şöyle:23 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 05.12.2024 tarihinde 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 11.607.383 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,9116)

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle:Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 05.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 81,50-81,90 TL (ağırlıklı ortalama 81,70) fiyatından toplam 50.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 8.938.978 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %2,4159'dur.
 

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Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
SPK'dan açığa satış kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (6 Aralık)
Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı: Bu yıl kazandıran, kaybettiren...
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (5 Aralık)
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