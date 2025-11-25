Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 5 şirket (24 Kasım)

Açıklama şöyle:

24.11.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 39,34-39,52 TL- fiyat aralığından 6.000 TL. toplam nominal bedelli 6.000 adet hisse için 236.520 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 24.11.2025 tarihi itibariyle %1,26 sınırına ulaşmıştır.

