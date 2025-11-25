Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 5 şirket (24 Kasım)

Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 5 şirket şöyle:
1 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Açıklama şöyle:
12 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 24 Kasım 2025 tarihinde 357 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 6.800.357 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,1334).
2 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)
Açıklama şöyle:
24.11.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 39,34-39,52 TL- fiyat aralığından 6.000 TL. toplam nominal bedelli 6.000 adet hisse için 236.520 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 24.11.2025 tarihi itibariyle %1,26 sınırına ulaşmıştır.
3 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
24.11.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,92 TL - 15,94 TL fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.11.2025 tarihi itibariyle %5,10'a ulaşmıştır.
4 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24/03/2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında;
24/11/2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 67,40 – 67,70 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 67,476 TL) 25.000 adet pay geri alınmıştır. Geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 1.550.000 adet payın sermayeye oranı %1,34549'dur.
5 NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL
Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında,
24.11.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 49,36 - 49,42 TL fiyat aralığından 124.135 TL toplam nominal bedelli 6.130.403,60 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.11.2025 tarihi itibarıyla %8,27 sınırına ulaşmıştır.