24 Kasım borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,84 puan azalarak 10.888,02 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 28,13 puan ve yüzde 0,26 azalışla 10.894,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.816,41 puanı, en yüksek 10.944,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybederek 10.888,02 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 60,78 puan ve yüzde 0,51 azalışla 11.804,70 puandan kapandı.

Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 1,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar bankacılık ve holding, en çok kaybettiren ise yüzde 4,95 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,54 ve sanayi endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 56'sı geriledi, 3 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlerken BIST 100 endeksi ise günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 olurken aynı dönemde kapasite kullanım oranı 0,2 puan artarak yüzde 74,4'e yükseldi.

DESTEK-DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

- Altının ons fiyatı 4 bin 90,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 90,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 milyon 778 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,40 bileşik getirisi yüzde 39,71 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3379, satışta 42,5075 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,2523, satışta 42,4216 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1522, sterlin/dolar paritesi 1,3083 ve dolar/yen paritesi 157,077 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 61,9 dolardan işlem görüyor.

