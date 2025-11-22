Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 15 şirket var (17-21 Kasım)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik Medikal Görüntüleme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 26.070.000 ABD Doları olan sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
ASELSAN ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında Aviyonik Sistemlerin tedariği kapsamında toplam tutarı 101.760.000 ABD Doları olan sözleşme imzalanmıştır.
2 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Niğde merkezli özel bir firma ile 17.11.2025 tarihinde, KDV dahil 87.496.500 TL. (seksenyedi milyon dörtyüzdoksanaltıbin beşyüz Türk Lirası) tutarında bir sipariş sözleşmesi imzalamıştır.
3 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Şirketimizin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Abdiibrahim Üretim ve Lojistik Merkezi Projesi'nin Elektrik Tesisat İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 210.175.000 TL+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 15 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Gebze - Darıca Metro Projesi'nde, İşveren Eze İnşaat A.Ş. ile devam eden 2.685.000 EUR+KDV ve 31.793.510 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğünün, Fatih Devlet Hastanesi Metro İstasyonu Elektrik İşleri'ne yönelik İşveren ile yapılacak ek protokol çerçevesinde, 1.157.000 EUR+KDV artışla 3.842.000 EUR+KDV ve 31.793.510 TL+KDV olarak revize edilmesine yönelik görüşmelere başlanmıştır. İşin 31.05.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Ek protokol görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
4 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (MIATK)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin uluslararası iş geliştirme faaliyetlerinin bir sonucu olarak, kardeş ülke Kırgızistan Cumhuriyeti'nde yerleşik bulunan ve Kırgızistan Cumhuriyeti devletinin de ortak olduğu bir enerji firması ile 4.200.000 USD bedelli bir sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında firmamız sahip olduğu Enerji Sahaları Güvenlik Teknolojileri, Yapay Zekâ Destekli Maden ve Petrol Sahaları Yönetim Teknolojileri ve Enerji Alanında geliştirilen teknolojiler alanlarında hizmet sağlayacaktır.
Yapılan sözleşme ile birlikte sözleşmenin başlangıç aşaması olarak 310.000 USD'lik sipariş alınmıştır.
5 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Türkiye genelindeki bayi ve satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2026 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 18 satış noktamız ile toplamda KDV Hariç 2.400.000.000,00 TL (İkiMilyarDörtYüzMilyonTürkLirası) tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup Sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2026 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır.
Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 2.064.575,50 USD(İkiMilyonAltmışDörtBinBeşYüzYetmişBeşAmerikanDolarıElliSent)(Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 87.281.168,01 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2026 yılının üçüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
6 FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 2025-2026 yıllarında sevk edilmek üzere narenciye ürün grubunda 7.310.991 Eur tutarında kontrat imzalamıştır.
7 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. (TRILC)
Açıklama şöyle:
Firmamız Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ile Emkan Global İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. arasında 18.11.2025 tarihinde Serum ve İlaç ürünlerimizin İran Devletinde pazarlama ve dağıtımını yapmak üzere yetkili satıcılık anlaşması imzalanmıştır.
8 MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAKIM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz hassas döküm alanında yurt içi bir müşterisinden 2.743.100 Euro tutarında yeni bir sipariş almış olup, siparişe konu ürünlerin 2026 yılı temmuz ayına kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.
9 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Şirketimiz, DTM ENERJİ YATIRIMLARI ADİ ORTAKLIĞI ile "Hücre ve Beton Köşk Alımı İşi" konusunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli 1.949.909 USD + KDV (Bir Milyon Dokuz Yüz Kırk Dokuz Bin Dokuz Yüz Dokuz Amerikan Doları + KDV) olup, güncel baz USD/TL kuru ile bedel yaklaşık 82.578.645 TL + KDV'dir.
Şirketimiz, ENERJİSA' ya bağlı dağıtım şirketlerinden (Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.) 24/11/2025 tarihinde imzalanacak 2(iki) sözleşme için davet almıştır. ‘'Hücre & Köşk Standart Alımı'' konulu sözleşmelerin toplam bedeli vergiler hariç 2.990.000, -USD'dir. (İki Milyon Dokuz Yüz Doksan Bin) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşmelerin toplam bedeli vergiler hariç 126.669.556, -TL'dir.)
10 MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile müşterilerimizden Türkiye'de yerleşik E Elektronik Bahis Oyunları A.Ş. ( Oley.com ) arasında 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12 ay süreyle 300.000.000 TL + KDV (ÜçYüzMilyonTürkLirası) tutarında reklam satış sözleşmesi imzalanmıştır.
11 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 20.11.2025 tarihinde TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile hava platformlarına yönelik, Aktif Uçuş Kontrol Alt Sistemlerinin Tedariki kapsamında toplam tutarı 800.000 ABD Doları olan sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimatlarının 2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
12 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Açıklama şöyle:
Firmamız yurtiçi yerleşik bayileri ile "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi" çalışması sonucunda 315.475.647,00 ₺ + KDV ( Güncel Usd Kuru 42.45 ₺ ile 7.431.699,00 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
13 BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BALSU)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 17.11.2025 tarihinde en büyük müşterisi ile 1.350.000.000 TL tutarında 2025-2026 sezonunun ilk satış sözleşmesini imzalamıştır.
14 OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (OBASE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Ebebek Mağazacılık A.Ş. (ebebek) arasında, Obase ürünlerini içeren CRM Çözüm Ailesi kapsamında çeşitli yazılım, uygulama ve veri yönetimi çözümlerinin sağlanmasına ilişkin 20.11.2025 tarihinde 1 (bir) yıl süreli bir sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında Şirketimizin ebebek'e sağlayacağı CRM çözümlerine ilişkin toplam sözleşme bedelinin 23.800.000 TL (yirmi üç milyon sekiz yüz bin Türk Lirası) seviyesinde olacağı öngörülmektedir. Projenin, Şirketimizin müşteri deneyimi yönetimi, veri analitiği ve perakende odaklı dijital dönüşüm çözümleri alanındaki faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.