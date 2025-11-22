Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 15 şirket var (17-21 Kasım)

Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

Şirketimizin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Abdiibrahim Üretim ve Lojistik Merkezi Projesi'nin Elektrik Tesisat İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 210.175.000 TL+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 15 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Gebze - Darıca Metro Projesi'nde, İşveren Eze İnşaat A.Ş. ile devam eden 2.685.000 EUR+KDV ve 31.793.510 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğünün, Fatih Devlet Hastanesi Metro İstasyonu Elektrik İşleri'ne yönelik İşveren ile yapılacak ek protokol çerçevesinde, 1.157.000 EUR+KDV artışla 3.842.000 EUR+KDV ve 31.793.510 TL+KDV olarak revize edilmesine yönelik görüşmelere başlanmıştır. İşin 31.05.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Ek protokol görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.