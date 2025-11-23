ARA
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.11.2025)

Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. (Veriler, 20 Kasım Perşembe akşamı kapanışına göredir.)


ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 50.96 milyar TL ile Türk Altın İşletmeleri hissesinde olurken, bu şirketi 42.89 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.3 yükselişle 10,980 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 260 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 128.82 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-1

RSI göstergesi 56.81 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.60 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 10,898 ve 10,817 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,050 ve 11,120 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 38.05 seviyesinde bulunuyor.


AKBANK

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-2
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 57.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 61.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 62.48 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 57.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 57.50-54.00
Satım aralığı: 59.50-60.00
Endeks Ağırlığı (%): 5.17
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.101 puan arttı.


ARÇELİK

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-3
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 102.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 112.35 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 104.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 104.00-99.50
Satım aralığı: 107.00-115.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.56
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.


ASTOR ENERJİ

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-4
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 95.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 91.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 99.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 91.00-91.00
Satım aralığı: 95.00-98.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.08
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.


BİM MAĞAZALAR

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-5
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 561 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 551.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 519.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 551.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 577.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 545.00-540.00
Satım aralığı: 550.00-555.00
Endeks Ağırlığı (%): 7.03
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.161 puan azaldı.


COCA COLA İÇECEK

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-6
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 53.55 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 59.85 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 53.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 53.50-49.75
Satım aralığı: 57.00-60.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.22
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.


ÇİMSA

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-7
İZLENMELİ
42.72 - 45.32 aralığında hareket eden hisse 45.2 seviyesinin altında kapanışlarda 43.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 45.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 46.73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 43.50-42.50
Satım aralığı: 44.50-45.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.59
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.


DOĞUŞ OTOMOTİV

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-8
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 178.2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 199.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 180.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 180.00-178.00
Satım aralığı: 190.00-190.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.50
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.


DOĞAN HOLDİNG

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-9
İZLENMELİ
16.86 - 17.8 aralığında hareket eden hisse 17.63 seviyesinin altında kapanışlarda 17.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18.59 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 17.10-16.80
Satım aralığı: 17.70-17.30
Endeks Ağırlığı (%): 0.51
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.


FORD OTOSAN

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-10
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 95.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 95.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 93.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 95.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 96.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 93.00-92.50
Satım aralığı: 96.50-98.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.87
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.039 puan azaldı.


GARANTİ BANKASI

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-11
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 127.2 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 126.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 137.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 126.00-120.00
Satım aralığı: 131.00-133.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.43
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.


İŞ BANKASI (C)

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-12
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
12.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13.23 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 12.82 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 12.20-12.10
Satım aralığı: 12.60-13.00
Endeks Ağırlığı (%): 3.05
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.


TR ANADOLU METAL MADENCİLİK

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-13
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
91.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 110.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 102.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 91.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 91.50-88.50
Satım aralığı: 110.00-106.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.53
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.


KUYAS YATIRIM

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-14


DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olan hissenin 48.5 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 41.75 seviyesinde bulunurken direnç 49.09 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 41.75-38.00
Satım aralığı: 46.75-49.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.54
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.060 puan arttı.


MAVİ GİYİM

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-15
İZLENMELİ
37.8 - 39.62 aralığında hareket eden hisse 39 seviyesinin altında kapanışlarda 38.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 41.21 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 38.25-37.50
Satım aralığı: 39.25-39.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.70 
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.


OYAK ÇİMENTO

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-16
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR 
22.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 21.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 22.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.31 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 21.40-20.70
Satım aralığı: 22.20-22.80
Endeks Ağırlığı (%): 0.79
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.031 puan azaldı.


PETKİM

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-17
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
16.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 17.85 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 17.16 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 16.60-16.30
Satım aralığı: 17.00-17.80
Endeks Ağırlığı (%): 0.63
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.


ŞOK MARKETLER TİCARET

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-18
DİRENÇTE ZORLANDI
44-46.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 45.52 seviyesinin altında kapanışlarda 44.75 seviyesine gerileyebilir. 47.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 47.78 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 44.75-40.75
Satım aralığı: 45.50-50.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.43 
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.

