Mogan Enerji'nin yol haritasında neler var?

İnşaat, endüstri, turizm ve enerji alanlarında Türkiye’nin öncü gruplarından biri olarak Türkiye, Ukrayna ve Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren GÜRİŞ Holding, toplam 28 santral ile 1,1 GW’ı aşan kurulu güce sahip.

Ekonomist’in 09 Kasım - 22 Kasım 2025 tarihli sayısından

Bugün 100’ü aşkın projesi, 40’tan fazla iştiraki ve 7 bini aşkın çalışanıyla ülke ekonomisine değer katan GÜRİŞ’in iştiraki olarak 1980’de kurulan MOGAN Enerji ise 22 santral ve 1.000 MW’ı aşan kurulu gücü, rüzgâr, jeotermal, güneş ve hidroelektrik santralleri aracılığıyla doğa dostu enerji üretiyor ve yatırımlarıyla yenilenebilir kaynaklara odaklanıyor.

YENİ SANTRALLER DEVREYE ALINACAK

564 kişilik kadrosuyla faaliyetlerini sürdüren MOGAN Enerji’nin konsolide net satış geliri 2024 yılı itibarıyla 12,88 milyar TL’ye ulaştı. 2025 ve 2026’da devreye alacağı yeni santrallerle hem kurulu gücünü hem de ciro büyüklüğünü artırmayı hedefleyen şirket; yurt içinde hibrit güneş projeleriyle, yurt dışında ise yeni yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor. MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. CEO’su Ali Karaduman, sürdürülebilir geleceği merkezine alan GÜRİŞ’in iştiraki olarak çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini şirket kültürünün bir parçası hâline getirdiklerinin altını çiziyor. Karaduman, “GÜRİŞ Teknoloji’nin geliştirdiği Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi yazılımımızla süreçlerimizi dijitalleştiriyor, faaliyetlerimizi çevreyle uyumlu biçimde sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletler’in (BM) 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı vizyonumuza rehberlik ediyor” diye konuşuyor.

YENİLENEBİLİR PORTFÖYÜNÜ BÜYÜTÜYOR

Yeşil Mutabakat’ın gerekliliklerine uyumlu bir şekilde projelerini yürütme odağıyla ilerleyen MOGAN Enerji’nin tüm santralleri ve yatırımlarının tamamı yüzde 100 yeşil enerjiden oluşuyor. Sektöre giren ilk ve büyük şirketler arasında yer almakla beraber bu başarıyı korumak adına uluslararası standartları ilke edinerek projelerini sürdürdüklerini kaydeden Ali Karaduman, şöyle devam ediyor: “Yeni enerji projelerimizle yenilenebilir portföyümüzü büyütürken mevcut santrallerimizin verimliliğini artırmak için dijitalleşme ve teknoloji odaklı iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik, çalışmalarımızın temel taşını oluşturuyor. Bu amaçla ağaçlandırma ve çevresel sorumluluk çalışmalarımıza da uzun yıllardır devam ediyoruz. Yamantürk Vakfımız ile son iki yılda 674 sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için 2009’dan bu yana 475 bin fidanı toprakla buluşturduk. Ayrıca dijital çözümler ve akıllı sistemlerle enerji verimliliğimizi artırıyoruz. Atık yönetimi ve ‘sıfır atık’ kapsamında, faaliyet raporumuzda da belirtildiği üzere tüm işletmelerimizde ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ kuruldu ve ‘Sıfır Atık Belgesi’ alındı.”

“Yurt dışında batarya yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz”

“GÜRİŞ, yenilenebilir enerji yatırımlarını uluslararası alana taşıyor. Yurt dışı projelerimizde de enerjinin verimli kullanımına odaklanırken yerli ve yenilenebilir kaynaklarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürürken köklü bir grup olmanın gücüyle yurt dışındaki batarya yatırımlarımızı da hayata geçiriyoruz. Bu yeni yatırımlar, enerji depolama alanında önemli bir adım niteliğinde. Bu alandaki projelerimizi de büyütmeyi hedefliyoruz.”