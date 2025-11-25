15 tatil ne zaman, hangi tarihlerde? 2026 MEB Yarıyıl tatili tarihleri

Kasım ara tatilinin bitimiyle birlikte, gözler artık Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatiline (15 tatil) çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki bu önemli tatil için geri sayım resmen başladı.
2026 Sömestr Tatili Takvimi
|Etkinlik
|Tarih
|Karne Günü
|16 Ocak 2026 Cuma
|Sömestr Tatili Başlangıcı
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|Sömestr Tatili Bitişi
|30 Ocak 2026 Cuma
2026 İkinci Ara Tatil Takvimi
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki Nisan Ara Tatili (İkinci Ara Tatil) tarihleri kesinleşmiştir.
Öğrenciler ve öğretmenler, ikinci dönemdeki ilk dinlenme molasını bu tarihler arasında yapacaktır:
|Etkinlik
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|2. Ara Tatil Başlangıcı
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, resmî ve dinî bayram tatilleri de dikkate alınarak toplam 184 iş günü sürecek şekilde detaylıca planlanmıştır.
Bu planlamanın en dikkat çekici yanı, dinî bayram tatillerinin öğrenci ve velilere sağladığı uzun dinlenme imkanlarıdır:
Dinî ve Resmî Tatillerin Okul Takvimiyle Entegrasyonu
|Tatil Adı
|Tarih Aralığı
|Okul Takvimindeki Durumu
|Ramazan Bayramı Tatili
|19 - 22 Mart 2026
|İkinci ara tatil (16-20 Mart) ile birleşerek öğrencilere uzun bir dinlenme dönemi sunmaktadır.
|Kurban Bayramı Tatili
|26 - 30 Mayıs 2026
|Okul dönemine denk gelmektedir. Salı günü başlayan Arife ile birlikte hafta sonuna uzayan tatil imkanı sağlar.
Resmî Bayramlar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan), Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) ve Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) gibi resmî bayramlarda ise öğrenciler okullarında düzenlenecek törenlere katılacaktır. (28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim tüm gün tatildir.)