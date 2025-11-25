15 tatil ne zaman, hangi tarihlerde? 2026 MEB Yarıyıl tatili tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, resmî ve dinî bayram tatilleri de dikkate alınarak toplam 184 iş günü sürecek şekilde detaylıca planlanmıştır.

Bu planlamanın en dikkat çekici yanı, dinî bayram tatillerinin öğrenci ve velilere sağladığı uzun dinlenme imkanlarıdır:

Dinî ve Resmî Tatillerin Okul Takvimiyle Entegrasyonu

Tatil Adı Tarih Aralığı Okul Takvimindeki Durumu Ramazan Bayramı Tatili 19 - 22 Mart 2026 İkinci ara tatil (16-20 Mart) ile birleşerek öğrencilere uzun bir dinlenme dönemi sunmaktadır. Kurban Bayramı Tatili 26 - 30 Mayıs 2026 Okul dönemine denk gelmektedir. Salı günü başlayan Arife ile birlikte hafta sonuna uzayan tatil imkanı sağlar.

Resmî Bayramlar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan), Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) ve Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) gibi resmî bayramlarda ise öğrenciler okullarında düzenlenecek törenlere katılacaktır. (28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim tüm gün tatildir.)