  15 tatil ne zaman, hangi tarihlerde? 2026 MEB Yarıyıl tatili tarihleri

15 tatil ne zaman, hangi tarihlerde? 2026 MEB Yarıyıl tatili tarihleri

Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği karne günü ve iki haftalık yarıyıl (sömestr) tatili için artık geri sayım başlamış durumda. Peki 15 tatil ne zaman, hangi tarihlerde? 2026 MEB Yarıyıl tatili tarihleri


15 tatil ne zaman, hangi tarihlerde? 2026 MEB Yarıyıl tatili tarihleri

Kasım ara tatilinin bitimiyle birlikte, gözler artık Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatiline (15 tatil) çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki bu önemli tatil için geri sayım resmen başladı. 

 

2026 Sömestr Tatili Takvimi

EtkinlikTarih
Karne Günü16 Ocak 2026 Cuma
Sömestr Tatili Başlangıcı19 Ocak 2026 Pazartesi
Sömestr Tatili Bitişi30 Ocak 2026 Cuma

 

2026 İkinci Ara Tatil Takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki Nisan Ara Tatili (İkinci Ara Tatil) tarihleri kesinleşmiştir.

Öğrenciler ve öğretmenler, ikinci dönemdeki ilk dinlenme molasını bu tarihler arasında yapacaktır:

EtkinlikBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
2. Ara Tatil Başlangıcı16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, resmî ve dinî bayram tatilleri de dikkate alınarak toplam 184 iş günü sürecek şekilde detaylıca planlanmıştır.

Bu planlamanın en dikkat çekici yanı, dinî bayram tatillerinin öğrenci ve velilere sağladığı uzun dinlenme imkanlarıdır:

Dinî ve Resmî Tatillerin Okul Takvimiyle Entegrasyonu

Tatil AdıTarih AralığıOkul Takvimindeki Durumu
Ramazan Bayramı Tatili19 - 22 Mart 2026İkinci ara tatil (16-20 Mart) ile birleşerek öğrencilere uzun bir dinlenme dönemi sunmaktadır.
Kurban Bayramı Tatili26 - 30 Mayıs 2026Okul dönemine denk gelmektedir. Salı günü başlayan Arife ile birlikte hafta sonuna uzayan tatil imkanı sağlar.

Resmî Bayramlar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan), Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) ve Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) gibi resmî bayramlarda ise öğrenciler okullarında düzenlenecek törenlere katılacaktır. (28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim tüm gün tatildir.)
