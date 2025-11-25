ARA
DOLAR
42,45
0,07%
DOLAR
EURO
48,95
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
5657,41
0,37%
GRAM ALTIN
BIST 100
10888,02
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • SPK bülteni: 2 hissede 4 kişiye işlem yasağı geldi

SPK bülteni: 2 hissede 4 kişiye işlem yasağı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki farklı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak toplam 4 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.


SPK bülteni: 2 hissede 4 kişiye işlem yasağı geldi

SPK’nın haftalık bültenine göre, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasasında yapılan işlemlerde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 ve 107/1 maddelerinde düzenlenen fiillerin işlendiğine dair makul şüphe oluşması nedeniyle, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla tedbir kararı alındı.

Bu kapsamda bir kişi hakkında 25 Kasım 2025’ten itibaren borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

Aynı kapsamda, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi AŞ (FRIGO) pay piyasasına ilişkin incelemede de benzer şüphenin oluştuğu belirtilerek, 3 kişi için 25 Kasım 2025 tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirilmesine karar verildi. Liste için tıklayın

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL