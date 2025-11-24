Pandemi sürecinde bu işe başladı, vazgeçilmezi oldu

Üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun olan 28 yaşındaki genç kadın, pandemi döneminde baba mesleği olan çiftçiliğe yöneldi. Sosyal medyadan etkilenerek tarıma yönelen Gül Dural, gençlere de "üretin" çağrısında bulunuyor.
1 Ailesine yardım etmek için başlamıştı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Gül Dural, pandemi sürecinde ailesine yardım etmek için girdiği tarlada, toprağı yeniden keşfeden Dural, şimdilerde "genç çiftçi" olarak ailesinin en büyük destekçisi oldu.
2 "Genç çiftçi olarak yanımızda"
Yıllardır zeytincilik yapan baba İbrahim Dural, bu yılki hasat sürecini ve kızının verdiği desteği anlattı. Baba Dural, "250-300 TL arasında yağ fiyatları oluyor. Kızım müzik öğretmeni, burada bize yardımcı oluyor. İşte 'Genç Çiftçi' olarak yanımızda, bize destek veriyor" ifadelerini kullandı.
3 "Başlangıçta tarım işlerini pek sevmedim"
Gül Dural, tarladaki serüveninin pandemiyle başladığını belirterek, başlangıçta tarım işlerine çok ısınamadığını da itiraf etti.
4 "Genç bir kadın çiftçi olarak bu zorlu bir süreç"
Dural, "Atanamadığım için burada aileme yardım ediyorum. Genç bir kadın çiftçi olarak bu zorlu bir süreç. Normalde yaşım daha küçükken ben bu işleri çok sevmiyordum. Ama insan zamanla kendini tekrar keşfediyor ve yeni şeyler öğreniyor. Pandemi sürecinde üniversite okuduğum için hasat zamanlarında burada değildim. Ancak pandemi nedeniyle buraya gelip, hiçbir yere çıkamayınca aileme yardım etmeye başladım. Zeytinde, sebze yetiştiriciliğinde, babamın ektiği arpa ve buğdayda çalıştım. Açıkçası tarımla uğraşmak, işin mutfağında olmak hoşuma gitti" dedi.
5 "Bu yola girmemde sosyal medya da etkili oldu"
Bu yola girmesinde sosyal medyanın da etkisi olduğunu belirten Dural, İstanbul'dan gelip organik tarım yapan bir kadının hikayesinden esinlendiğini söyledi.
6 "Umarım ilerleyen süreçlerde daha da başarılı olurum"
Gül Dural, "Sosyal medyada İstanbul'dan gelmiş bir hanımefendi karşıma çıktı. Kendi organik tarım yapıyormuş ve başlarken bu işlerle alakalı hiçbir şey bilmiyormuş. Bayağı da başarı kazanmış. Ondan esinlendim ve 'Niye ben de yapamayayım?' dedim. Bu yola baş koydum. Umarım ilerleyen süreçlerde daha da başarılı olurum." dedi.
7 "Toprağı olan herkes üretsin"
Zeytin veriminin geçen seneye göre çok daha iyi olduğunu, geçen yıl neredeyse hiç verim alamadıklarını belirten genç girişimci, toprağı olan herkese de çağrıda bulunarak, "Bu işte ilerlemek istedim, tercihim bu yönde oldu. Sadece iş arayanlara değil, herkese çağrım var. Bence toprağı olan herkes ekmeli. O toprak orada boşuna kalmamalı. Çünkü üretmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Toprağı olan herkes üretsin" ifadelerini kullandı.