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Borsada dün ihale süreci/sonucu ve yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da dün 3 şirketten KAP'a 'yeni iş ilişkisi', 'ihale süreci' ve 'ihale sonucu' hakkında açıklamalar yapıldı. İşte o şirketler

30 Kasım 2024 | 01:12
Borsada dün ihale süreci/sonucu ve yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, müşterilerinin sürdürülebilir enerji tesislerine sahip olmaları, karbon ayak izlerini ve sera gazı salınımlarını en aza düşürmeleri için Proje Geliştirme Faaliyetleri de gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş.; Proje Geliştirme faaliyetlerini tamamladığı, yurt içinde faaliyet gösteren halka açık Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'ye 12,05 MW gücünde Güneş Enerji Santrali tesisi kurulması için gerekli izinleri tamamlamış olup, Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. tedarik faaliyetleri kapsamında bağlı ortaklığımıza 28.11.2024 tarihinde kesin sipariş vermiştir. 
Şirketimiz tarafından tasarlanan Tek Eksenli Güneş Takip Teknolojisine sahip olacak tesiste Şirketimiz tarafından üretilecek 21.708 Adet 555 Watt gücünde Fotovotaik Güneş Panelleri kullanılacaktır.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)- İhale sonucu

Açıklama şöyle: 31/10/2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 31/10/2024 tarihinde gerçekleştirilen, 2024/1313610 ihale kayıt numaralı ‘'0,6/1KV ANMA GERİLİMLİ PVC YALITKANLI NYCY (YVMV) ŞİLTLİ KABLO ALIMI'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. ile şirketimiz arasında ihaleye konu iş için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme baz bedeli 1.550.000, -USD'dir. (Bir milyon beş yüz elli bin, Amerikan Doları) (Güncel USD/TL kuru ile sözleşme baz bedeli 53.769.5000, -TL'dir.)

KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)- İhale süreci

Şirketten 'ihale süreci' açıklama şöyle: Şirketimiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 20.Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş) tarafından 28.11.2024 (dün) tarihinde gerçekleştirilen, 2024/1440756  ihale kayıt numaralı "Kılavuzlu Sulaması 4Kısım Malzeme Alımı (PE) 3" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli  KDV hariç 28.993.002,24 TL' dir. İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.

 

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