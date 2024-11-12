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Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket

Borsa İstanbul'da dün (11 Kasım) KAP'a 1 şirket bedelsiz, 1 şirket ise bedelli sermaye artırımı kararını bildirdi. İşte dün sermaye artırımı kararı duyuran iki şirket:

12 Kasım 2024 | 00:53
Son Güncellenme: 12 Kasım 2024 | 00:58
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket

KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KGYO) (YÜZDE 1527,96491 BEDELSİZ)

Açıklamaya göre şirketin 61.426.385,06 TL olan çıkarılmış sermayesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla, şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamının iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 938.573.614,94 TL artırılarak 61.426.385,06 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KATMR) (YÜZDE 100 BEDELLİ)

Açıklamaya göre şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket'in 16.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 1.076.625.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 960.117.500 TL'si nakden, geri kalan 116.507.500 TL tutarındaki kısmın ise 73.400.000 TL tutarındaki kısmının Şirket ortaklarından İsmail KATMERCİ'nin, 28.957.500 TL tutarındaki kısmının Şirket ortaklarından Ayşenur ORANCI'nın, 14.150.000 TL tutarındaki kısmının Şirket ortaklarından Furkan KATMERCİ'nin daha önce Şirkete nakden ödemiş olduğu tutarlardan karşılanarak toplam 1.076.625.000 TL tutarında (%100 oranında) nakden artırılmasına ve 2.153.250.000 TL'ye çıkartılmasına karar verildi.
 

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