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Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket

Borsa İstanbul'da dün (30 Aralık) 2 şirket, yönetim kurullarının sermaye artırımı kararlarını KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

31 Aralık 2024 | 08:31
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KRGYO) / Bedelli

Körfez GYO A.Ş, dün KAP'a yüzde 200 bedelli sermaye artışına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu. Açıklamada şirketin 1.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 330.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %200 oranında, 660.000.000.-TL artırılarak 990.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada "Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izahname ve diğer belgelerin imzalanması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)/ Tahsisli

Tahsisli sermaye artırımına ilişkin yönetim kururu kararı KAP'a bildirildi. Açıklamaya göre 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 240.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 1.407.979.975,32 TL nakden, 342.020.024,68 TL Erkan İzgi'nin nakit karşılığı alacaklarından mahsup edilmek suretiyle toplam satış tutarı 1.750.000.000,00 TL olacak şekilde artırılmasına karar verildi. Şirket gerekli izinler için yasal başvuru yapacak.

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