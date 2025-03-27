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Borsada dün temettü açıklayan 16 şirket

Borsa İstanbul'da dün (26 Mart 2025) 16 şirket yönetim kurullarının temettü tekliflerini ya da genel kurulda onaylanan temettü kararlarını duyurdu.

27 Mart 2025 | 09:03
Son Güncellenme: 27 Mart 2025 | 10:37
Borsada dün temettü açıklayan 16 şirket

Borsa İstanbul'da dün kar payı dağıtmaya yönelik açıklama yapan şirketler şöyle: 

1 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (BRYAT)

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (BRYAT) Pay başına brüt 58,5665940 TL, net 49,7816049 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklife göre nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceğin son tarih 30.04.2025

2 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO)

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO) Pay başına brüt 17,10 TL, net 14,535 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan.

3 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS) 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 12,8458496 TL, net 10,9189720 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. İlk iki taksit net 3,3596837 TL, son taksit 4,1996046 TL. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 18 Haziran, 17 Eylül ve 12 Aralık.

4 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL) Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,21250 TL temettü dağıtılacak. Temettü ödeme tarihi henüz belli değil. Kar payı ödeme tarihi için "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.

5 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR)

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR) Pay başına brüt 4.2 TL, net 3,57 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi 3 Nisan. Şirket aynı zamanda %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

6 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR)

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR) Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,21250 TL temettü dağıtılacak. Temettü ödeme tarihi henüz belli değil. Kar payı ödeme tarihi için "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.

7 BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRISA)

BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRISA) Pay başına brüt 2,1296 TL, net 1,8101600 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi 3 Nisan.

8 GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (GLCVY)

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (GLCVY) Pay başına brüt 2,5053686 TL, net 2,1295633 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan.

9 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK) Pay başına brüt 0,5 TL, net 0,425 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli değil. Açıklamada "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.

10 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL) 2 taksit halinde toplama pay başına brüt 3,6363636 TL, net 3,0909090 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Taksitler net 1,5454545 TL. İlk taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran... İkinci taksit kar payı için 26 Aralık, ödeme tarihi 30 Aralık 2025.

11 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN) 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,9605972 TL, net 0,8165076 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz belli değil.

12 EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (EGEEN)

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (EGEEN) Pay başına brüt 53 TL, net 45,050 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi 3 Nisan.

13 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (ALBRK, ALK)

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (ALBRK, ALK) Pay başına brüt 0,1724180 TL, net 0,1465553 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Nisan, ödeme tarihi 17 Nisan.

14 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (ISMEN)

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (ISMEN) Pay başına brüt 5,6666666 TL, net 4,8166666 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi 3 Nisan.

15 BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. (BRKVY)

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. (BRKVY) Pay başına brüt 0,5379560 TL, net 0,4572626 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullım tarihi 30 Nisan, ödeme tarihi 5 Mayıs.

16 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET) Pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullım tarihi 5 Mayıs, ödeme tarihi 7 Mayıs.
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Borsada dün temettü açıklayan 16 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
KAP'a bildirildi: Temettü ve bedelsiz kararı kesinleşti
Erdemir Ereğli Demir Çelik ne kadar temettü dağıtacak?
26 Mart borsada gün sonu rakamları
BİM, temettü teklifini duyurdu
ASELSAN'dan 3 kritik yatırım
Bedelsiz ve temettü: Türkiye Sigorta'dan açıklama var
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
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