Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (10 Haziran)

Borsa İstanbul'da dün (10 Haziran 2024) 4 şirket kesinleşen temettü kararlarını, 1 şirket ise genel kurul onayına sunulacak kar payı dağıtım teklifini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte o şirketler
1 GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA)
Pay başına brüt 0,2346608 TL, net 0,2111947 TL temettü dağıtılması Genel Kurul'da onaylandı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.
2 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LOGO)
Logo Yazılım pay başına brüt 4 TL, net 3,6 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih 28 Haziran 2024 olarak duyuruldu.
3 ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ZRGYO)
Ziraat GYO, pay başına brüt 0,0418358 TL, net 0,0418358 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih 30 Ağustos 2024 olarak duyuruldu.
4 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BASGZ)
Pay başına brüt 2,2000000 TL, net 1,9800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 14 Haziran 2024.
5 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)
2 taksit halinde pay başına toplamda 2,8639000 TL temettü dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak.