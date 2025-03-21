DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.(DOHOL)

Pay başına brüt 0,3056939 TL, net 0,2598398 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih 30 Eylül.



ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI)

Pay başına brüt 147,5 TL, net 125,3750 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi ise 28 Nisan 2025



AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

6 taksit halinde toplamda pay başına net 1,4957010 TL, brüt 1,2713454 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Taksitler net 0,2118909 TL. İlk taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan. Diğer ödemeler mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde.



LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK)

Pay başına brüt 1,5000067 TL, net 1,2750056 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2025.

