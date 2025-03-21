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Borsada dün temettü duyuran 4 şirket (20 Mart)

Borsa İstanbul'da dün (20 Mart) temettü açıklayan 4 şirket şöyle:

21 Mart 2025 | 09:49
Son Güncellenme: 21 Mart 2025 | 10:22
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket (20 Mart)

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.(DOHOL)
Pay başına brüt 0,3056939 TL, net 0,2598398 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih 30 Eylül.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI)
Pay başına brüt 147,5 TL, net 125,3750 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi ise 28 Nisan 2025

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
6 taksit halinde toplamda pay başına net 1,4957010 TL, brüt 1,2713454 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Taksitler net 0,2118909 TL. İlk taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan. Diğer ödemeler mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK)
Pay başına brüt 1,5000067 TL, net 1,2750056 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2025.
 

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Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Borsa güne nasıl başladı? 21 Mart
ABD Ticaret Bakanı fiyatı inanılmaz diye hisse önerdi
SPK'dan yeni bülten: 1 sermaye artırımı onayı, 2 işlem yasağı
Rekor bedelsiz kararı: Yüzde 299.900
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Temettü teklifini duyurdu: 125,37 TL
Doğan Holding temettü teklifini duyurdu
Borsada 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli
Borsa İstanbul'dan Morgan Stanley açıklaması
New York borsası Fed kararı sonrası yükselişle kapandı
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