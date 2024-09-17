ARA
DOLAR
33,98
-0,17%
DOLAR
EURO
37,86
-0,06%
EURO
GRAM ALTIN
2817,73
-0,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
9577,46
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsada dün temettü kararı açıklayan 2 şirket

Borsa İstanbul'da dün bir şirket kesinleşen temettü ödeme kararını, bir şirket ise yönetim kurulunun temettü ödeme teklifini duyurdu. İşte o şirketler:

17 Eylül 2024 | 05:54
Borsada dün temettü kararı açıklayan 2 şirket

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Pay başına brüt 0,0889978 TL, net 0,0800980 TL temettü dağıtılması genel kurul tarafından onaylandı. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Aralık 2024, ödeme tarihi ise 24 Aralık 2024.

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifi KAP'a bildirildi. Buna göre pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7604562 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 1 Kasım 2024.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2817,73 -0,18%
  • ALTIN ONS 2579,22 -0,12%
  • BIST 100 9577,46 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 140,674 0,042%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35937 0,04784%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,21 0,1675%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9801 -0,1739%
  • EURO/DOLAR 1,1126 -0,0629%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8594 -0,0599%
  • STERLIN/DOLAR 1,32046 -0,08664%
Borsa Haberleri
Borsada dün temettü kararı açıklayan 2 şirket
Hektaş (HEKTS) bedelli tarihini duyurdu
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (17 Eylül)
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Geçen ay halka arz olmuştu... Yeni iş ilişkisini duyurdu
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
GERİ
İLERİ
Borsada dün temettü kararı açıklayan 2 şirket
Hektaş (HEKTS) bedelli tarihini duyurdu
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (17 Eylül)
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Geçen ay halka arz olmuştu... Yeni iş ilişkisini duyurdu
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL