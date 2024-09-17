Borsada dün temettü kararı açıklayan 2 şirket

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Pay başına brüt 0,0889978 TL, net 0,0800980 TL temettü dağıtılması genel kurul tarafından onaylandı. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Aralık 2024, ödeme tarihi ise 24 Aralık 2024.



PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifi KAP'a bildirildi. Buna göre pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7604562 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 1 Kasım 2024.

