Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket (18 Temmuz)

Borsa İstanbul'da dün (18 Temmuz) kar payı dağıtma/dağıtmama yönündeki kesinleşen kararlarını ya da genel kurul onayına sunulacak teklifleri açıklayan 6 şirket şöyle:

1 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR) - DAĞITMA TEKLİFİ Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar payı dağıtımı önerisi KAP'a bildirildi. Buna göre şirket pay başına brüt 0,1500000 TL, net 0,1350000 TL temettü dağıtılmasını genel kurul onayına sunacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 05.09.2024, ödeme tarihi ise 09.09.2024

2 MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (MOGAN) - DAĞITMAYACAK 2023 yılı kar payı dağıtım teklifi görüşüldü ve KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket temettü dağıtmayacak.

3 BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (BORLS) - DAĞITMA TEKLİFİ Pay başına brüt 0,0195748 TL, net 0,0176173 TL temettü dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak.

4 DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (ARASE) - DAĞITMA TEKLİFİ Pay başına brüt 0,9136708 TL, net 0,8223037 TL temettü dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak.

5 BERA HOLDİNG A.Ş. (BERA)-DAĞITMAYACAK 2023 yılı dönem karının kullanımına ilişkin Genel Kurul kararı dün KAP'a bildirildi. Kar payı dağıtılmayacak.