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Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket (18 Temmuz)

Borsa İstanbul'da dün 6 şirket kesinleşen temettü kararlarını ya da kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul onayına sunulacak yönetim kurulu tekliflerini duyurdu

19 Temmuz 2024 | 05:41
Son Güncellenme: 19 Temmuz 2024 | 05:42
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket (18 Temmuz)

Borsa İstanbul'da dün (18 Temmuz) kar payı dağıtma/dağıtmama yönündeki kesinleşen kararlarını ya da genel kurul onayına sunulacak teklifleri açıklayan 6 şirket şöyle:

 

1 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR) - DAĞITMA TEKLİFİ

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR) - DAĞITMA TEKLİFİ Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar payı dağıtımı önerisi KAP'a bildirildi. Buna göre şirket pay başına brüt 0,1500000 TL, net 0,1350000 TL temettü dağıtılmasını genel kurul onayına sunacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 05.09.2024, ödeme tarihi ise 09.09.2024

2 MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (MOGAN) - DAĞITMAYACAK

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (MOGAN) - DAĞITMAYACAK 2023 yılı kar payı dağıtım teklifi görüşüldü ve KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket temettü dağıtmayacak.

3 BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (BORLS) - DAĞITMA TEKLİFİ

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (BORLS) - DAĞITMA TEKLİFİ Pay başına brüt 0,0195748 TL, net 0,0176173 TL temettü dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak.

4 DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (ARASE) - DAĞITMA TEKLİFİ

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (ARASE) - DAĞITMA TEKLİFİ Pay başına brüt 0,9136708 TL, net 0,8223037 TL temettü dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak.

5 BERA HOLDİNG A.Ş. (BERA)-DAĞITMAYACAK

BERA HOLDİNG A.Ş. (BERA)-DAĞITMAYACAK 2023 yılı dönem karının kullanımına ilişkin Genel Kurul kararı dün KAP'a bildirildi. Kar payı dağıtılmayacak.

6 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. (ERCB) - DAĞITMAYACAK

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. (ERCB) - DAĞITMAYACAK KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet yılına ait finansal tablolarımıza göre 92.169.263,00-TL net dönem karı, aynı döneme ilişkin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (168.532.502,04) TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına yönelik Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun teklifi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul'unda görüşülmüş ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır" denildi.
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Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
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