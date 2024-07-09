Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket (8 Temmuz)

Borsa İstanbul'da dün (8 Temmuz) kar payı dağıtma/dağıtmama yönündeki kesinleşen kararlarını ya da genel kurul onayına sulunacak teklifleri açıklayan 7 şirket şöyle:
1 AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AYDEM) - DAĞITMA TEKLİFİ
Payı başına 0,5457560 TL, net 0,4911804 TL dağıtılması Genel Kurul onayına sunuluyor. Teklif edilen ödeme tarihi 1 Ağustos 2024.
2 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO) - DAĞITACAK
Pay başına brüt 3,1100000 TL, net 3,1100000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz, ödeme tarihi ise 11 Temmuz 2024.
3 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. (ISBIR) - DAĞITACAK
Pay başına brüt 1,0000000 TL, net 0,9000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 18 Temmuz 2024.
4 VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VRGYO)
Kar payı dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu kararı Genel Kurul onayına sunulacak.
5 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES) DAĞITMA TEKLİFİ
Pay başına brüt 0,2500000 TL, net 0,2250000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Temmuz, ödeme tarihi ise 12 Temmuz.
6 YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YIGIT) - DAĞITMAMA TEKLİFİ
2023 yılı karından kar dağıtımı yapılmaması genel kurul onayına sunulacak.
7 ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. (OZYSR) - DAĞITMAMA TEKLİFİ
Kar payı dağıtılmaması genel kurul onayına sunulacak.