ARA
Bist 100
10643,58
3,14%
Bist 100
Dolar/TL
32,1861
-0,268%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9983
-0,4234%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0869
0,0341%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2499,54
1,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada dün temettü rakamı açıklayan 6 şirket (17 Mayıs)

Borsada dün temettü rakamı açıklayan 6 şirket (17 Mayıs)

Borsa İstanbul'da 6 şirket daha temettü kararı ya da kar payı ödeme tekliflerini KAP'a bildirdi.

18 Mayıs 2024 | 10:54
Borsada dün temettü rakamı açıklayan 6 şirket (17 Mayıs)

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden kar payına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. 17 Mayıs (ve 18 Mayıs/ bugün şu ana kadar) itibarıyla temettü rakamı açıklayan 6 şirket şöyle:

1 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EGPRO / DAĞITACAK

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EGPRO / DAĞITACAK Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. onaylanan temettü kararını KAP'a bildirdi. Şirket 2 taksit halinde pay başına toplamda brüt 6,7917338 TL, net 6,1125604 TL temettü dağıtacak. Taksitler net 3,0562802 TL olacak. 1 taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 27 Haziran 2024. İkinci taksit için hak kullanım ve ödeme tarihleri ise 26 ve 28 Ağustos olacak.

2 KİMTEKS POLİÜRETAN (KMPUR) / NAKDEN VE BEDELSİZ TEKLİFİ

KİMTEKS POLİÜRETAN (KMPUR) / NAKDEN VE BEDELSİZ TEKLİFİ Kimtesk Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu bugün temettü kararını açıkladı. Buna göre şirket nakit ve pay biçiminde kar payı dağıtımını genel kurul onayına sunulacak. Teklif edien nakit kar payı brüt 0,4936240 TL, net 0,4442616 TL. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz, ödeme tarihi ise 11 Temmuz. Ayrıca pay biçiminde dağıtılması önerilecek kar payı oranı yüzde 100.

3 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN) / DAĞITMA TEKLİFİ

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN) / DAĞITMA TEKLİFİ Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) dün (17 Mayıs) dün yönetim kurulunun, genel kurul onayına sunacağı temettü teklifini duyurdu. Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., dün yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Teklif edilen nakit kar payı 2 taksit halinde toplamda brüt 0,7680318 TL, net 0,6912286 TL. Temettünün pay başına net 0,3456143 TL'lik 2 taksit halinde ödenmesi öneriliyor.

4 SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN) / DAĞITACAK

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN) / DAĞITACAK Şirket pay başına brüt 0,2500000 TL, net 0,2250000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos 2024, ödeme tarihi ise 14 Ağustos 2024 olacak.

5 EUROPAP TEZOL KAĞIT (TEZOL) / NAKDEN VE BEDELSİZ TEKLİFİ

EUROPAP TEZOL KAĞIT (TEZOL) / NAKDEN VE BEDELSİZ TEKLİFİ Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun nakden ve bedelsiz kar payı teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,0795454 TL, net 0,0715908 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Ayrıca (%13,63636 oranında bedelsiz) pay biçiminde kar payı dağıtılması da Genel Kurula sunulacak.

6 DEVA HOLDİNG A.Ş. (DEVA) DAĞITMA TEKLİFİ

DEVA HOLDİNG A.Ş. (DEVA) DAĞITMA TEKLİFİ Pay başına brüt 0,2500000 TL, net 0,2250000 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 27 Haziran 2024
0
  • ALTIN GRAM - TL 2499,54 1,37%
  • ALTIN ONS 2415,47 1,63%
  • BIST 100 10643,58 3,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,671 0,18%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36118 -0,04443%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91 0,0443%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1861 -0,268%
  • EURO/DOLAR 1,0869 0,0341%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9983 -0,4234%
  • STERLIN/DOLAR 1,27011 0,27079%
Günün En Çok Okunanları
Yılın ilk 3 ayında işsiz sayısı 30 bin kişi arttı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Borsanın yeni şirketi Lila Kağıt'tan (LILAK) yeni tesis açıklaması var
Borsanın yeni şirketi Lila Kağıt'tan (LILAK) yeni tesis açıklaması var
Honda elektrikli araçlara 65 milyar dolarlık yatırım yapacak
Honda elektrikli araçlara 65 milyar dolarlık yatırım yapacak
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
Twitter resmen tarih oldu
GERİ
İLERİ
Yılın ilk 3 ayında işsiz sayısı 30 bin kişi arttı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Borsanın yeni şirketi Lila Kağıt'tan (LILAK) yeni tesis açıklaması var
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Borsanın yeni şirketi Lila Kağıt'tan (LILAK) yeni tesis açıklaması var
Honda elektrikli araçlara 65 milyar dolarlık yatırım yapacak
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Borsanın yeni şirketi Lila Kağıt'tan (LILAK) yeni tesis açıklaması var
Honda elektrikli araçlara 65 milyar dolarlık yatırım yapacak
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL