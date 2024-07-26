Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (25 Temmuz)

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, Türkiye'nin önde gelen bir perakende zinciriyle yaptığı görüşme sonucunda, farklı peynir çeşitlerinden ek sipariş anlaşması yapmıştır. Sipariş bedeli 27.764.900 TL olup ürün sevkiyatları Temmuz ayı sonunda ve Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecektir.



VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ)

Açıklama şöyle: Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik Bir Banka ile "Olağanüstü Durum Merkezi Anasistem Altyapısı Donanım, Yazılım ve Hizmet" alımı konusunda anlaşmış ve sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 8.380.000,00 Amerikan Doları + KDV'dir.