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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (25 Temmuz)

Borsada dün (25 Temmuz) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında açıklama yapan 2 şirket şöyle:

26 Temmuz 2024 | 05:47
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2024 | 06:03
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (25 Temmuz)

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)
Açıklama şöyle: Şirketimiz, Türkiye'nin önde gelen bir perakende zinciriyle yaptığı görüşme sonucunda, farklı peynir çeşitlerinden ek sipariş anlaşması yapmıştır. Sipariş bedeli 27.764.900 TL olup ürün sevkiyatları Temmuz ayı sonunda ve Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecektir.

VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ)
Açıklama şöyle: Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik Bir Banka ile "Olağanüstü Durum Merkezi Anasistem Altyapısı Donanım, Yazılım ve Hizmet" alımı konusunda anlaşmış ve sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 8.380.000,00 Amerikan Doları + KDV'dir.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Bilançosunu açıkladı: 6 ayda 2,7 milyar lira net kar
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi
SPK'den 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Europower Enerji (EUPWR) temettü kararını duyurdu
Matriks (MTRKS) temettü kararını duyurdu
Türk Traktör'den (TTRAK) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil sattı
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
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İLERİ
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