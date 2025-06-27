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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)

Borsa İstanbul'da dün 2 şirket 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında KAP'a bildirimlerde bulundu. İşte o şirketler:

27 Haziran 2025 | 00:09
Son Güncellenme: 27 Haziran 2025 | 00:13
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)

  • Şirketten yapılan 2 ayrı açıklama şöyle: Firmamız yurtiçi yerleşik bayileri ile "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi" çalışması sonucunda 166.215.256,70 ₺ + KDV  ( Usd Kuru 39.74 ₺ ile 4.182.568,11 $ + KDV)  satış sözleşmeleri imzalamıştır.
  • Firmamız yurtiçi yerleşik kablo üreticileri ile "2025 Ocak ayında faaliyete aldığı Bakır Döküm tesisinde üretilmek üzere"  450 Ton Bakır Tel satışı kapsamında 185.600.700,00 ₺ + KDV ( Usd Kuru 39,75 ₺ ile 4.669.200,00 $ + KDV)  satış sözleşmeleri imzalamıştır.

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, 26.06.2025 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile 6.750.000,00 USD tutarında (yaklaşık 268.450.875,00 TL, 26.06.2025 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) iki Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme konusu işin 2025 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

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